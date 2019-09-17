В индустриальном парке «Уфимский» запущена локальная система водоочистных сооружений

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории Индустриального парка «Уфимский» запущена локальная система очистных сооружений для дождевых и талых сточных вод. Заказчиком выступила Корпорация развития РБ.

Водоочистной комплекс позволяет осуществлять очистку ливневых стоков с территории Индустриального парка в два этапа. Вначале ливневые стоки проходят очистку на решетках и песколовках, где происходит удаление песка и мусора. Далее вода следует в резервуары локальной очистки с последующим сбросом воды в водозаборные сооружения Уфаводоканала.

Объект построен согласно проектной документации, разработанной ООО «Дайра». В 2017 году получено положительное заключение от ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Башкортостан». Строительство началось в 2018 году. Только в текущем году удалось завершить данную работу.

Корпорацией развития РБ был произведен неоднократно отбор проб поверхностных сточных вод и анализ их качественного состава. Полученное заключение лаборатории от ФБУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» свидетельствует об его соответствии техническим условиям приема сточных вод МУП «Уфаводоканал». Концентрация веществ в сбрасываемой воде не превышает норм, установленных «Условиями приемки сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную бытовую систему водоотведения г. Уфы».

Также получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от администрации Уфимского района Башкортостана.

«Сейчас можно с уверенностью говорить, что очистные сооружения полностью соответствуют российскому и республиканскому законодательству в сфере экологии, — рассказали в Корпорации развития РБ. — Чистка ливневых стоков является непременным условием экологической безопасности резидентов Индустриального парка и жителей Уфимского района».