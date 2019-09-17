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17 сентября Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе проходит фестиваль востребованных профессий «ProfФЕСТ»

ОБЩЕСТВО
Фото: Вероника Нигматуллина

Фото: Вероника Нигматуллина

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Фестиваль профессий «ProfФЕСТ» начался сегодня, 17 сентября в выставочном центре «ВДНХ-Экспо». Проект позволяет ученикам ознакомиться с интересующими профессиональными сферами, содействует в выборе будущей специальности. На одной площадке представлен широкий спектр профессий.

На протяжении двух фестивальных дней для школьников доступны интерактивные зоны, которые поделены на шесть отраслей: природа (сельское хозяйство и пчеловодство, лесная промышленность, деревообработка, мебельное производство); информация (логистика и наземный транспорт, финансовый сектор и экономика, ИТ-сектор); техника (нефтехимия, энергетика, авиационная промышленность, робототехника, новые материалы и нанотехнологии, добыча и переработка полезных ископаемых, металлургия, строительство и ЖКХ); человек для человека (социальная сфера, образование, госслужба, безопасность, медицина); творчество (культура и искусство, медиа и развлечения); кулинария.

Каждая из зон дополнительно представляет список предметов к углубленному изучению. Ученики получают советы от профессионалов, знакомятся с оборудованием и с помощью симуляторов смогут управлять специализированной техникой. Любой желающий может попробовать себя в роли машиниста экскаватора, башенного крана и других тренажеров. Противопожарная деятельность привлекает ребят использованием огнетушителей, гидрантов, шлангов. На мероприятии выставлены экспонаты инструментов из профессиональной среды и даже большегрузные автомобили. Проводятся мастер-классы в самых различных отраслях: от десертной кухни до «нефтяной». Школьники принимают участие в опытах и могут посмотреть в микроскопы ветеринаров, забить гвозди, расписать деревянные детали, украсить изделие из теста кремом и многое другое.

В этом году на фестивале работает диалоговая площадка. Представители разных профессиональных сфер в форме беседы делятся с учениками спецификой профессий, проводят в игровом развлекательном формате лекции. Спикеры дают представление о специальностях с практической точки зрения, их востребованности в будущем. По их словам, автоматизация рабочих профессий, которых на мероприятии большинство, приведет не к уменьшению рабочих мест, а увеличению технических специальностей с творческим уклоном. Для доступа к конкретной информации по профессиям будущего разрабатывается «Атлас новых профессий», в котором будут представлены новые специальности по 22 отраслям, отдельный блок будет посвящен предпринимательству.

Ученики школ Кировского, Калининского, Орджоникидзевского и Демского районов города Уфа посетили фестиваль в первый день. Школьники отмечают, что мероприятия подобного рода позволяют еще не определившимся ребятам ответственно подойти к выбору не только специальности, но и компании. По словам учеников, не все родители следят за ситуацией на рынке труда, подобные фестивали и профориентационная работа информируют и взрослых.

Теги: фестиваль, «ProfФЕСТ», специальности, рынок труда
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