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В Уфе приступили к дуальному сбору отходов

ОБЩЕСТВО
Фото: САХ г.Уфа

В Уфе приступили к дуальному сбору отходов Фото: САХ г.Уфа

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Региональный оператор «Спецавтохозяйство по уборке города» в экспериментальном порядке приступил к дуальной (двухконтейнерной) системе сбора твердых коммунальных отходов в близлежащих от Уфы населенных пунктах.

По договоренности с управляющей компанией на восьми контейнерных площадках коттеджного поселка «Михайловка Green» установлены специальные маркированные контейнеры.

Коммунальные отходы по этой системе должны разделяться на две фракции — мокрую и сухую. Как сообщил начальник отдела по сбору и сбыту вторичного сырья Владислав Залилов, в один вид контейнеров поступают все пищевые отходы — остатки еды, очистки, палые листья с улиц, а все перерабатываемые виды отходов — пластик, картон, бумага, стекло, металл, не испачканные органикой, — в другой, специально маркированный вид контейнеров.

При таком подходе предусмотрена система стимулирования граждан, которая сокращает плату за вывоз мусора почти в два раза, говорит модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в РБ Мурад Шафиков.

По словам эксперта, необходимо разработать нормативно-правовой акт, который будет регламентировать порядок раздельного сбора отходов на территории республики. Ранее эксперты ОНФ обратились в министерство природопользования и экологии Башкортостана с инициативой разработать регламент обращения с твердыми коммунальными отходами при селективном сборе и выработать алгоритм взаимодействия регоператоров с предприятиями, которые занимаются обслуживанием контейнерных площадок, где организовано раздельное накопление.

Теги: отходы, раздельный сбор
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