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В Башкирии гриппа нет, но растет заболеваемость ОРВИ

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В настоящее время на территории Башкирии регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Заболевших гриппом пока нет, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога, сообщили в Роспотребнадзоре по республике.

Прививочная кампания против гриппа в регионе началась в начале сентября. По состоянию на 13 сентября привиты более 342 тысяч человек (8,4% населения республики), прививки получили около 88 тысяч детей. Имеющиеся в наличии вакцины против гриппа обеспечивают защиту от штаммов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическим сезоне, уточняет ведомство.

В предстоящий эпидсезон в РБ запланировано привить против гриппа 1,8 млн человек: 418 тысяч детей и 1,4 млн взрослых.

Традиционно эпидемия гриппа наблюдается в январе-марте, медики рекомендуют привиться до конца декабря.

Теги: грипп, ОРВИ
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