Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk В Башкирии найдена живой пропавшая без вести девушка с татуировкой знака бесконечности Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Нефтекамске завершились поиски пропавшей без вести 23-летней Дарьи Ш. Руководитель волонтерской группы «РОО «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров сообщил агентству «Башинформ», что с девушкой все в порядке.

«По нашим данным, найдена живой, здоровой», — сказал он.

Известно, что сейчас Дарья дома вместе со своей семьей.

Как информировало агентство «Башинформ», девушка ушла из дома около часа дня 15 сентября и не вернулась. Родственники забили тревогу, обратились к стражам порядка и волонтерам. Из особых примет указывалось, что на кисти ее руки есть тату в виде знака бесконечности.