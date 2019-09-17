Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.82 ↓

EUR 70.66 ↑

17 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии найдена живой пропавшая без вести девушка с татуировкой знака бесконечности

ОБЩЕСТВО
Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

В Башкирии найдена живой пропавшая без вести девушка с татуировкой знака бесконечности Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Нефтекамске завершились поиски пропавшей без вести 23-летней Дарьи Ш. Руководитель волонтерской группы «РОО «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров сообщил агентству «Башинформ», что с девушкой все в порядке.

«По нашим данным, найдена живой, здоровой», — сказал он.

Известно, что сейчас Дарья дома вместе со своей семьей.

Как информировало агентство «Башинформ», девушка ушла из дома около часа дня 15 сентября и не вернулась. Родственники забили тревогу, обратились к стражам порядка и волонтерам. Из особых примет указывалось, что на кисти ее руки есть тату в виде знака бесконечности.

Теги: поиск пропавших
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии шестилетний мальчик несколько дней провел в квартире с мертвой матерью
В Башкортостане, в городе Янауле в одной из семей произошла страшная трагедия. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, в квартире жилого дома накану
УГАТУ стал участником федерального научно-технического проекта
Уфимский государственный авиационный технический университет стал участником федерального проекта по новым технологиям изготовления перспективных имп
В Башкирии детский омбудсмен объяснила, из-за чего старшеклассница могла утопить сестру
В Башкирии 13 сентября в одной из семей произошла трагедия. Как сообщалось ранее, по предварительным данным, в городе Салавате подозреваемая, из-за того
В Уфе уволился следователь по делу о групповом изнасиловании экс-дознавательницы
В Уфе следователь, который довел до суда громкое дело по групповому изнасилованию экс-дознавательницы, уволился. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан», с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть