Фото: ДУМ РБ В Уфе единственным кандидатом на пост муфтия Башкирии выдвинут Айнур Биргалин Фото: ДУМ РБ

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на очередном заседании пленума Духовного управления мусульман Башкортостана состоялось выдвижение и утверждение кандидатур на должность председателя ДУМ РБ. Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Совета муфтиев России и ДУМ России Рушан-хазрат Аббясов и представители администрации Главы региона.

По итогам открытого голосования, большинством голосов пленум принял решение выдвинуть на должность муфтия единого кандидата, сейчас исполняющего обязанности председателя, Айнур-хазрата Биргалина, сообщили в Управлении.

Кандидатура Биргалина будет предложена на рассмотрение делегатов VIII отчетно-перевыборного съезда ДУМ РБ. Он пройдет 16 октября в Уфе, в ГКЗ «Башкортостан».