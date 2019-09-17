Фото: Олег Яровиков В Башкирии стартовал проект «Открытые уроки с министром» Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе стартовал образовательный проект для старшеклассников «Открытые уроки с министром», организатором которого выступил Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму.

Встречи школьников с руководителями министерств и ведомств, представителями бизнес-сообщества будут проводиться еженедельно, в течение всего учебного года.

«Университетская точка кипения» находится на улице Мира, 14, на базе коворкинг-центра «Фабрика будущего». Именно здесь старшеклассники смогут каждую неделю встречаться с министрами, предпринимателями и задавать интересующие их вопросы.

«Программа рассчитана на учащихся 9-11 классов. Ее ключевая цель — формирование интереса школьников к предпринимательской деятельности. Задача — изменить взгляд на мир и его возможности, — отметила пресс-секретарь Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Анастасия Сарбашева. — Приобретая начальные экономические знания, подростки смогут видеть и оценивать проблемы и задачи, стоящие перед семьей, школой, регионом не только с точки зрения потребителя, но и с точки зрения новатора, предлагая свое решение проблем, до которых у взрослых «не доходят руки».

Начав сейчас обучение школьников экономической грамотности, уже через несколько лет Башкирия получит инновационно мыслящих молодых специалистов.

Как подчеркивают эксперты, экономическая грамотность подрастающего поколения полезна не только для их личностного развития, но и для социально-экономического развития региона, в котором они проживают. Это подтверждает необходимость целенаправленной экономической и финансовой подготовки школьников к будущей экономической и предпринимательской деятельности.

Знания в области маркетинга, экономики и менеджмента помогут им стать грамотными, способными сочетать личные интересы с интересами общества, а также развивать деловые качества.

Программа одного «Открытого урока с министром» рассчитана на два академических часа. Первое такое занятие для старшеклассников в «Университетской точке кипения» состоялось 14 сентября.

На вопросы учащихся 9-11 классов уфимских школ и Кармаскалинского района отвечали глава Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Римма Бойцова, проректор по учебно-методической работе УГНТУ Олег Баулин и руководитель коворкинг-центра «Фабрика будущего» Александр Черников. Программа первого урока для старшеклассников также включила в себя мастер-класс и экскурсию по коворкинг-центру.

Второй «Открытый урок с министром», на который приглашены учащиеся 10-11 классов из районов Башкирии, состоится в «Университетской школе кипения» 21 сентября.