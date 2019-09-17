Фото: группа Арт-квадрата в Instagram В уфимском «Арт-Квадрате» «похозяйничали» вандалы Фото: группа Арт-квадрата в Instagram

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на территории «Арт-Квадрата» «похозяйничали» вандалы. Администрация городского центра в официальной группе в Instagram сообщила, что неизвестные «украсили» стены нецензурными надписями, раскидали мусор, а газон превратили в пешеходную зону.

«Уфа — наш дом, а городской центр «Арт-Квадрат» комната, где можно насладиться творчеством, отдохнуть душой и телом. Большая команда ежедневно трудится, воплощая мечту в реальность, крупицами собирая каждый сантиметр пространства, — говорится в сообщении. — И нас очень расстраивает, когда на стенах появляются нецензурные надписи, когда мусор брошен мимо урны, а газон превращается в пешеходную зону. Наша служба клининга вручную моет брусчатку, оттирает граффити, поддерживая чистоту территории на протяжении всего дня. Служба эксплуатации ремонтирует скамейки, дарит вторую жизнь газону, спасает арт-объекты, и ежедневно устраняет повреждения, нанесенные некоторыми посетителями».

Представители «Арт-квадрата» призвали местных жителей и гостей города к простым правилам культурного поведения в общественном месте: не мусорить; не ломать/ не портить; не ходить по газону.

Некоторые подписчики, в свою очередь, предложили творчески подойти к решению этой ситуации.

«Выделите место для самовыражения, типа стены жвачек, как в Америке и Берлине. И под граффити стену. Может меньше портить будут», — написала интернет-пользователь.

«С граффити и тому подобным согласна. А вот с газонами нет. Как объяснить маленькой девочке, что туда наступать нельзя. Если у вас там маленькие фигурки птичек, которые ей очень интересны. Сколько ездили в Европу, другие страны да в тех же Москве, Казани, Питере, на газонах сидят люди отдыхают. Резвятся дети. Почему нет, если мы не мусорим?», — отметила еще одна подписчица.

Также поступило предложение закрыть вход с 23.00 часов до 06.00 часов.

«И не будет такого, что ночью там остаются асоциальные личности, которые не только рисуют на стенах», — добавил местный житель.