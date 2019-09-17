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Какая погода ожидает жителей Башкирии в конце сентября

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Какая погода ожидает жителей Башкирии в конце сентября Фото: Ксения Калинина

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на смену «бабьему лету» пришла дождливая и по-осеннему холодная погода. По предварительным прогнозам синоптиков, в ближайшие две недели, в среднем, температура воздуха днем составит +5, +8 градусов, ночью 0,+2.

Практически каждый день будут идти дожди различной интенсивности – от небольших до сильных.

До конца текущей недели, с 17 по 22 сентября, в светлое время суток сохранится относительно теплая погода: от +15 до +8 градусов, ночью столбики термометров покажут от 0 до +9 градусов.

Заметно похолодает с 23 по 26 сентября: от +4 до +8 градусов днем и от 0 до +3 градусов ночью.

В конце сентября будет по-осеннему холодно и дождливо, местами прогнозируются заморозки и небольшой мокрый снег.

Теги: прогноз погоды
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