Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.47

EUR 71.53

16 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе в 2020 году откроется Профориентационный центр: министр образования Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Уфе в 2020 году откроется Профориентационный центр: министр образования Башкирии Фото: Валерий Шахов

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

В Уфе в 2020 году откроется Центр профессиональной подготовки для школьников и выпускников. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной фестивалю профессий «PROFфест», рассказал исполняющий обязанности министра образования Айбулат Хажин.

«Центр профессиональной подготовки, где работодатели будут взаимодействовать с потенциальными будущими работниками, планируется открыть в 2020 году. Мы выиграли грант в рамках нацпроекта «Образование» на 50 миллионов рублей. Площадку планируется создать в бизнес-центре на улице Мира, 14», — пояснил Айбулат Хажин.

По словам министра образования и министра труда Юрия Мельникова, профориентационный центр будет действовать в ежедневом формате работы для школьников с шестого по одиннадцатый класс, где они в интересной игровой форме смогут определить, какие навыки им нужно развивать, к какому типу профессиональной среды они относятся, как взаимодействовать с работодателем.

Айбулат Хажин отметил, что сейчас инвесторы проявляют большой интерес к кадровому потенциалу и возможной дальнейшей реализации своей деятельности, чем уделяют время территориальному вопросу или ресурсам.

Профориентационная работа ведется и в самих школах. В рамках проекта ранней профилизации в этом году в Миловке Уфимского района был открыт агрокласс в сотрудничестве с Аграрным Университетом и средними специальными учебными заведениями. С пятого класса на протяжении всей учебы ученики будут получать азы профессии.

В рамках профессиональной программы также задействован проект «Атлас новых профессий», благодаря которому школьники могут ознакомиться не только с уже существующими профессиями, но и с профессиями будущего. Он сейчас находится на начальном этапе, к концу 2019 года проект будет только разработан. В нем будут отражены 22 отрасли и целый блок предпринимательства.

Теги: образование, фестиваль, «PROFфест», центр профессиональной подготовки
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Какой будет погода в Башкирии в октябре: предварительный прогноз
В Башкирии прошедшая неделя порадовала по-летнему теплыми днями. Как сообщалось ранее, в начале следующей недели «бабье лето» завершит свое действие, сто
В Уфе при столкновении «ВАЗ-2109» и «маршрутки» пострадали двое взрослых и двое детей
В Уфе вечером 14 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По информации ГИБДД РБ, на пересечении улиц Комс
Захлебнулась в тазике с водой: в Башкирии в гибели девочки подозревается ее сестра
В городе Салавате 13 сентября в одной из семей произошла трагедия. По предварительным данным, 17-летняя девушка утопила свою семилетнюю сестру в тазике с
В Санкт-Петербурге найден мертвым подросток из Башкирии
На Васильевском острове в Санкт-Петербурге обнаружено тело подростка из Башкирии. 16-летний уроженец Кумертау был временно прописан в Веселом Поселке, в
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть