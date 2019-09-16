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Башкирия не будет переходить на четырехдневную рабочую неделю в качестве эксперимента

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия не будет переходить на четырехдневную рабочую неделю в качестве эксперимента Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия не будет переходить на «четырехдневку» в рамках пилотного проекта Минтруда РФ по сокращению рабочих дней на предприятиях сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности и строительства. Об этом РИА Новости сообщил и.о. министра семьи, туда и социальной защиты населения республики Юрий Мельников.

В национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» сегодня входят 266 организаций малого и среднего бизнеса из 30 регионов страны, в том числе и Башкирии.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что большинство россиян не поддерживают переход на «четырехдневку». А председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков отметил, что нововведение возможно при сохранении уровня зарплат.

Теги: Минтруда РФ
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