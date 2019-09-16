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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Рынку нужны рабочие, но пока больше предложений от вузов - министр труда Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов | Видео: Мирон Доровских

Фото: Валерий Шахов

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Спрос и предложение профессий на рынке труда сравняет комплексная профориентационная работа. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения Юрий Мельников.

«75% сотрудников, которые требуются работодателям в республике — это люди рабочих профессий, и только 25% — с высшим образованием. А со стороны системы образования наблюдается обратное — 75% предложений со стороны высшего образования, а 25% — среднего профессионального. Эти цифры характеризуют необходимость комплексного подхода проведения профориентационной работы с ребятами», — пояснил Юрий Мельников.
По его словам, по статистике только 27% выпускников работают по выбранным после школы специальностям. Также в ходе опроса студентов старших курсов было выявлено, что только 58% удовлетворены своим выбором, а 42% считают, что совершили ошибку. Вероятность того, что они будут работать по специальности и качественно выполнять свою работу, снижается, отметил и.о. министра.

«Сейчас пройдет уже четвертый фестиваль профессий, который даст ученикам понимание того, что им предстоит. Работа будет вестись со школьниками средних и старших классов. Планируется около 70 активностей, там будут различные тренажеры, оборудование, демонстрационные материалы. Пройдет «Диалог на равных»: мы разместим президиум со спикерами и рядом мягкую посадочную зону на 60 человек для сближения работодателей и ребят. В завершение фестиваля будет проведен опрос: насколько дети заинтересованы и проинформированы», — подробнее рассказал о мерах комплексной профориентационной работы Юрий Мельников.
Фестиваль «ProfФЕСТ» проходит на внебюджетные средства и профинансирован спонсорами.

Теги: ProfФЕСТ, фестиваль, профориентация
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