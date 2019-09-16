Антисанитария и отсутствие документов: результаты рейда по киоскам с шаурмой в Уфе

Фото: БРО ВПП «Единая Россия»









Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

16 сентября активисты партийного проекта «Народный контроль» «Единой России» провели мониторинг торговых точек шаурмой по Уфе. Поводом для рейда стал случай массового отравления в микрорайоне Сипайлово.

Группа посетила несколько наиболее проходимых ларьков в центре города, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Мониторинг показал, что во всех ларьках наблюдаются антисанитарные условия. У предпринимателей нет соответствующих документов о происхождении продуктов, из которых готовится шаурма, нет маркировок на ножах, не соблюдаются правила хранения ингредиентов, отметила координатор партпроекта «Народный контроль» в РБ Гульнур Кульсарина. Во многих случаях у продавцов отсутствуют санитарные книжки либо они уже недействительны.

По словам председателя регионального общественного совета проекта Алексея Прокофьева, за отсутствие санитарных книжек на предпринимателей могут наложить от пяти до 50 тысяч рублей штрафа, но зачастую предприниматели стараются этот штраф переложить на продавца, хотя на самом деле ответственность несут сами.

Обычно активисты делают контрольные закупки, чтобы отправить образцы в лабораторию. На этот раз группа провела рейд с целью профилактики. «Народные контролеры» дали рекомендации по устранению замечаний и установили сроки для их исправления. В следующий раз рейд пройдет совместно с надзорными органами и с наложением административных наказаний.

﻿«Точки торговли шаурмой очень распространены, они есть практически на всех автобусных остановках. На некоторых — по два-три ларька, — добавила Гульнур Кульсарина. — В основном в них питаются школьники и студенты. Хотелось бы прививать у молодежи привычку к здоровому питанию, а не к такому роду фастфуда».

По итогам рейдов «народные контролеры» подготовят свои предложения к регламенту организации торговли шаурмой. В первую очередь к таким ларькам должны быть подведены все коммуникации — водоснабжение и канализация.