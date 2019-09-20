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20 сентября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Нефтегазстройпрофсоюз ведет переговоры о сотрудничестве с правительством республики

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 20 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Во время рабочей поездки в Уфу председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин встретился с руководителем администрации главы Республики Башкортостан Александром Сидякиным. Главный вопрос встречи — переговоры по поводу заключения соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между правительством республики и Нефтегазстройпрофсоюзом России.

Основная цель соглашения — совершенствование социального партнёрства в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном, региональном и отраслевом уровнях, защита социально-трудовых прав и экономических интересов лиц, работающих и проживающих на территориях присутствия профсоюза.

«В Республике Башкортостан проживает и работает более 94 тысяч членов Профсоюза и региональное законодательство в социально-трудовой сфере также нуждается в развитии. Важно благодаря экономическим и социальным стимулам сохранять трудовой потенциал, привлекать талантливые молодые кадры на предприятия нефтегазовой отрасли. Именно с этой целью мы инициируем подписание соглашения. Отдельная немаловажная тема — вахтовики, которые работают на Севере, а пользуются социальной инфраструктурой в Башкортостане. Значит необходимо конструктивно заниматься этим вопросом как на федеральном, так и на региональном уровне», — прокомментировал итоги встречи председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин.

Александр Сидякин в целом согласился с предложением о заключении соглашения, но при этом отметил, что его необходимо наполнить конкретными пунктами и совместными проектами.

Уже началась подготовительная работа Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ и Нефтегазстройпрофсоюза России по проекту соглашения.

Так, 9 сентября 2019 года в Москве Нефтегазстройпрофсоюз России заключил соглашение с правительством Тюменской области, а в апреле 2019 года было обновлено соглашение с правительством ХМАО-Югры. В ЯНАО действует Соглашение, подписанное в 2015 году. В настоящий момент ведутся переговоры о заключении подобных соглашений с правительством Республики Коми и администрацией Томской области.

Теги: Нефтегазстройпрофсоюз, соглашение
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