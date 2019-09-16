БашГУ примет участие в создании научно-образовательного центра мирового уровня

Фото: пресс-служба БашГУ



Фото: пресс-служба БашГУ

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

В 2020 году в Башкирии планируется создание научно-образовательного центра мирового уровня в рамках национального проекта «Наука», реализацией которого занимается Министерство науки и высшего образования РФ.

«Основная задача Башкирского государственного университета в создании НОЦ в Республике Башкортостан — это разработка новых технологий и новых наукоемких материалов, чтобы диверсифицировать экономику, уйти от извлечения и продажи ресурсов. Если это касается нефти — нужно продавать готовые изделия высокого передела. Если это металл — делать из него авиационные двигатели, которые сегодня относятся к компетенции мирового уровня в республике. Мы должны базироваться прежде всего на углеводородном сырье, потому что у нас здесь есть и ресурсы, и компетенции, — но в итоге нам необходимо выйти на высокомаржинальные продукты — фармпрепараты, минеральные удобрения, машиностроение», — говорит проректор по научной и инновационной работе БашГУ Вадим Захаров .

Среди готовых к внедрению научных разработок ученых ведущего вуза РБ — это геофизический контроль за разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти.

Во-вторых, это электромагнитные технологии в добыче, подготовке и транспортировке нефти. Речь идет об электромагнитных воздействиях на залежи высоковязких нефтей, на нефтематеринские породы, на водонефтяные эмульсии при подготовке нефти и для утилизации нефтяных шламов, на высоковязкие нефти при их транспортировке и другие.

В-третьих, технологии ударно-волнового воздействия в жидкости, газе и плазме, в числе которых — глубокая переработка тяжелых углеводородов.

В-четвертых, создание многофункциональной наноструктурированной керамики.

В-пятых, разработка технологий, технических решений при синтезе и переработке полимеров и полимерных композитов с целью создания новых материалов с заданными эксплуатационными свойствами. Среди них — разработка не имеющих аналогов в мире энерго- и ресурсосберегающих технологий синтеза и модификации полимеров за счет использования малогабаритных высокопроизводительных трубчатых турбулентных аппаратов диффузор-конфузорной конструкции. И, наконец, технология производства нефтяных пеков, которые становятся одним из основных видов сырья для получения углеродных волокон.

На прошедшем этим летом в Уфе XII Всероссийском съезде по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики эти и другие научные разработки Башкирского государственного университета были представлены на выставке в Конгресс-холле «Торатау». И новшества ученых БашГУ уже заинтересовали крупные промышленные предприятия республики.