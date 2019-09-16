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В Башкирии в подвале жилого дома обнаружены скелетированные останки человека

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в подвале жилого дома обнаружены скелетированные останки человека Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в подвале дома обнаружены скелетированные останки человека. Разложившееся тело 13 сентября нашел в подвальном помещении многоквартирного дома города Салавата местный житель. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, труп пролежал в подвале жилого дома около 20 лет.

В пресс-службе регионального Следственного комитета прокомментировали случившееся.

«Органами Следственного комитета по Башкортостану проводится доследственная проверка по факту обнаружения скелетированных останков человека. В настоящее время следователь провел осмотр места происшествия, назначил ряд экспертных исследований с целью установления причины возможной смерти, давности ее наступления и личности человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Теги: СКР по РБ, ЧП
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