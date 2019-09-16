Фото: ИА «Башинформ» 21 сентября уфимцев приглашают на первый осенний субботник Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

21 сентября в Уфе состоится первый осенний субботник, стать участником которого сможет любой желающий, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Кроме того, в этот же день запланировано проведение экологической акции в рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем!».

Общегородской субботник проводится в рамках стартовавшего 10 сентября осеннего месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории.

До 14 октября в башкирской столице будут вестись, ставшие уже традиционными, работы по ремонту дорог, тротуаров, ограждений, парапетов, уборке улиц и дворов, очистке от мусора территорий гаражных кооперативов и садоводческих товариществ.

Руководителям предприятий и организаций администрация Уфы уже рекомендовала привести в надлежащее состояние закрепленные и прилегающие территории, включая тротуары и газоны.

Основная работа по приведению в порядок городских территорий ложится на плечи работников жилищно-коммунального комплекса. Однако внести свой вклад в благоустройство родного города может каждый житель. «Санитарные пятницы» и субботники также помогают прививать подрастающему поколению бережное отношение к своему родному городу, добавили в мэрии.

Как сообщало агентство «Башинформ», проведение второго общегородского субботника запланировано в Уфе на 5 октября.