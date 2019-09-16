Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.47

EUR 71.53

16 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Представительницы Башкирии приняли участие в конкурсе красоты для девушек на колясках

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Представительницы Башкирии приняли участие в конкурсе красоты для девушек, передвигающихся на инвалидных колясках, «Мисс Интеграция». Конкурс проводится Новосибирской общественной организацией инвалидов-колясочников «Центр Независимой Жизни «Финист» уже в пятый раз с целью социокультурной реабилитации и создания положительного образа людей с инвалидностью в обществе.

На конкурс приехали девушки из Москвы, Абакана, Сургута, Железногорска, Красноярска, Томска, Новотроицка, Оренбурга, Ярославля, Казани.

Башкирию представили сразу две участницы — Диана Рахматуллина из Уфы и Гузель Бакирова из Стерлитамака.

Диане 28 лет, она работает мастером по маникюру и бровистом. Прошла обучение в лагере лидеров в Крыму и теперь обучает аэробике людей с инвалидностью. На конкурсе представляла проект «Интегрированный интеллектуальный фестиваль «Эрудит 2019».

34-летняя Гузель — сертифицированный мастер-бровист и мастер по молекулярному восстановлению ресниц. Любит шопинг, кулинарию и экспериментировать. Один из организаторов фестиваля «Здоровая жизнь 2018». Помогает Петровскому детскому дому. Представляла социальный проект «Реабилитация маломобильных граждан в бассейне по укреплению опорно-двигательного аппарата»

14 красавиц — участниц конкурса в течение шести дней проживали и готовились к конкурсу в центре реабилитации «ОртоС» на берегу Бердского залива. Участницы занимались вокалом, актерским мастерством, хореографией, психологическими тренингами, проходили различные мастер-классы. Также конкурсантки представили свои социальные проекты, направленные на интеграцию людей с инвалидностью в общество.

По результатам всех испытаний Диана Рахматуллина стала победительницей в номинации «Мисс Стиль», Гузель Бакирова — «Мисс Независимость».

Теги: конкурсы красоты, люди с инвалидностью
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Какой будет погода в Башкирии в октябре: предварительный прогноз
В Башкирии прошедшая неделя порадовала по-летнему теплыми днями. Как сообщалось ранее, в начале следующей недели «бабье лето» завершит свое действие, сто
В Уфе при столкновении «ВАЗ-2109» и «маршрутки» пострадали двое взрослых и двое детей
В Уфе вечером 14 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По информации ГИБДД РБ, на пересечении улиц Комс
Захлебнулась в тазике с водой: в Башкирии в гибели девочки подозревается ее сестра
В городе Салавате 13 сентября в одной из семей произошла трагедия. По предварительным данным, 17-летняя девушка утопила свою семилетнюю сестру в тазике с
В Санкт-Петербурге найден мертвым подросток из Башкирии
На Васильевском острове в Санкт-Петербурге обнаружено тело подростка из Башкирии. 16-летний уроженец Кумертау был временно прописан в Веселом Поселке, в
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть