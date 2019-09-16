Представительницы Башкирии приняли участие в конкурсе красоты для девушек на колясках

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Представительницы Башкирии приняли участие в конкурсе красоты для девушек, передвигающихся на инвалидных колясках, «Мисс Интеграция». Конкурс проводится Новосибирской общественной организацией инвалидов-колясочников «Центр Независимой Жизни «Финист» уже в пятый раз с целью социокультурной реабилитации и создания положительного образа людей с инвалидностью в обществе.

На конкурс приехали девушки из Москвы, Абакана, Сургута, Железногорска, Красноярска, Томска, Новотроицка, Оренбурга, Ярославля, Казани.

Башкирию представили сразу две участницы — Диана Рахматуллина из Уфы и Гузель Бакирова из Стерлитамака.

Диане 28 лет, она работает мастером по маникюру и бровистом. Прошла обучение в лагере лидеров в Крыму и теперь обучает аэробике людей с инвалидностью. На конкурсе представляла проект «Интегрированный интеллектуальный фестиваль «Эрудит 2019».

34-летняя Гузель — сертифицированный мастер-бровист и мастер по молекулярному восстановлению ресниц. Любит шопинг, кулинарию и экспериментировать. Один из организаторов фестиваля «Здоровая жизнь 2018». Помогает Петровскому детскому дому. Представляла социальный проект «Реабилитация маломобильных граждан в бассейне по укреплению опорно-двигательного аппарата»

14 красавиц — участниц конкурса в течение шести дней проживали и готовились к конкурсу в центре реабилитации «ОртоС» на берегу Бердского залива. Участницы занимались вокалом, актерским мастерством, хореографией, психологическими тренингами, проходили различные мастер-классы. Также конкурсантки представили свои социальные проекты, направленные на интеграцию людей с инвалидностью в общество.

По результатам всех испытаний Диана Рахматуллина стала победительницей в номинации «Мисс Стиль», Гузель Бакирова — «Мисс Независимость».