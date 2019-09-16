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МЧС Башкирии сообщает о порывах ветра до 20 м/с

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии сообщает о порывах ветра до 20 м/с Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане МЧС сообщает о неблагоприятных погодных явлениях в виде сильных порывов ветра. По прогнозам синоптиков, с 20.00 часов 16 сентября до 20.00 часов 17 сентября ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами до умеренного, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6,+11 градусов, днем +14,+19.

В Уфе в этот период прогнозируется облачная погода, днем с прояснениями. Дождь, днем небольшой. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит +7,+9, днем +17,+19.

Теги: прогноз, МЧС РБ
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