В Уфе пенсионерка отсудила 50 тысяч у перевозчика за многочисленные переломы

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Кировский районный суд Уфы обязал выплатить пенсионерке компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Женщина обратилась к служителям Фемиды после ДТП.

Авария произошла в мае 2018 года. Водитель общественного транспорта резко затормозил в микрорайоне Шакша. Пожилая уфимка упала, сломав лопатки и два ребра.

«Прокуратура района при рассмотрении гражданского дела в суде поддержала требования истицы о компенсации морального вреда с компании-перевозчика», — сообщили в прокуратуре.

В итоге суд встал на сторону пожилой пассажирки. Решение еще не вступило в законную силу, поэтому ответчик может обжаловать его в течение 10 дней.