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В Башкирии отмечается снижение потребности в медицинских работниках

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии отмечается дальнейшее снижение актуальной потребности медицинских работников. На 1 сентября положительный баланс составляет 457 врачей, доложил на оперативном совещании в Правительстве РБ и.о. министра здравоохранения Максим Забелин. Всего в этом году в медучреждения региона прибыло 178 медработников, из них только в августе 68.

Работа про привлечению медицинских кадров в регионе продолжается. Реализуется дорожная карта. Наилучшая динамика отмечается в Красноусольской ЦРБ — привлечено 7 врачей, Туймазинской ЦРБ — 18 врачей, Мелеузовской ЦРБ — 9 врачей.

Медучреждения с наибольшей положительной разницей уволенных/принятых врачей: больница в Салавате + 36 врачей, уфимская больница №13 +19 врачей, уфимская Детская больница №17 +14 врачей, республиканский онкодиспансер +13 врачей. К учреждениям с наибольшей отрицательной динамикой относятся Больница скорой медпомощи — убыло 12 врачей, Белебеевская ЦРБ — 11 врачей, Стерлитамакская ЦРБ — 7 врачей, Миякинская ЦРБ — 6 врачей, сказал Максим Забелин.

Всего в регионе обеспечены жильем 170 врачей и 58 медработников. В Белорецком районе получили жилье 27 врачей, в Илишевском — 11 врачей, в Бакалинском — 8 врачей, в Татышлинском -7 врачей. Чекмагушевский район выделил прибывшим медикам 4 земельных участка

По федеральному проекту «Земский доктор» 99 врачей получат по 1 млн рублей, 10 фельдшеров — 500 тысяч

По программе «Земский фельдшер» 72 фельдшера получат 500 тысяч рублей.

125 специалистов дефицитных специальностей для межмуниципальных центров получат по 1 млн рублей

Начаты выплаты стипендий целевикам. 1033 студента получат выплаты по 5 тысяч рублей, 416 ординаторов получат по 8 тысяч рублей.

Кроме того, увеличен минимальный оклад медработников — с 13 042 до 17 177 рублей.

Теги: здравоохранение
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