Фото: Ксения Калинина Госавтоинспекция Башкирии предупредила водителей о старте спецоперации Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории Башкортостана 16 сентября началась профилактическая операция «Должник». В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что основной целью мероприятия является напоминание нарушителям о необходимости своевременно оплачивать наложенные штрафы.

За неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении, виновному лицу штраф назначается уже в двойном размере от суммы неоплаченного штрафа либо арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов.

А вот в случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить 50 процентов от суммы штрафа.

Сотрудники ГИБДД в период проведения операции будут проводить массовые проверки водителей на наличие имеющихся задолженностей.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте ГИБДД или на сайте госуслуги.ру.