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В Башкирии за 8 месяцев родилось 7 троен и 305 двоен

ОБЩЕСТВО
Фото: Карина Камаева

В Башкирии за 8 месяцев родилось 7 троен и 305 двоен Фото: Карина Камаева

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане за восемь месяцев текущего года у женщин, получивших «Родовые сертификаты», родились более 26 тысяч малышей. Из них 12,5 тысячи — девочки и 13,5 тысячи — мальчики, сообщает Фонд социального страхования по республике.

За указанный период в регионе на свет появились 7 троен и 305 двоен.

На порядок больше новорожденных рождались по средам — более 4,3 тысячи.

Средний рост и вес малышей остаются неизменными. Но иногда рождаются настоящие богатыри. Так, в Кугарчинском районе родился малыш ростом 60 см, а вес 5,58 кг. А в Краснокамском районе республики родилась будущая фотомодель, рост девочки при рождении составил 60 см.

«За 8 месяцев 2019 года в рамках программы «Родовой сертификат» медицинским организациям республики региональным отделением ФСС перечислено более 281,5 млн рублей. Средства получили женские консультации за медицинские услуги в период беременности женщин, родильные дома за оказанные услуги в период родов и послеродовой период, а детские поликлиники за услуги по наблюдению малышей в первом году жизни», — прокомментировали в ведомстве.

Теги: рождаемость
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