Фото: instagram.com/ufa_rb В Башкирии на автомобильной заправке заметили медведя - видео Фото: instagram.com/ufa_rb

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Автолюбители в Зианчуринском районе Башкирии сняли на видео медведя. Косолапый на скорости бежал в сторону автозаправочной станции около деревни Утягулово.

Автор видеоролика на башкирском языке пошутил, что животное, вероятно, решило пополнить запасы топлива. Медведь оказался не самым крупным представителем своего семейства.

После того, как герой видео пробежал АЗС, он свернул в сторону поля и скрылся от объектива камеры. К людям косолапый не заглянул.