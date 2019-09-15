Фото: соцсети | Видео: соцсети В Башкирии неизвестный зверь загрыз десятки кроликов Фото: соцсети | Видео: соцсети

УФА, 15 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В микрорайоне «Северный» Белебея в одном из частных домовладений неизвестный зверь напал на кроликов. Случившееся снял на видео хозяин домашних животных и поделился записью в соцсетях. По его словам, нападение на кроликов произошло 11 сентября.

«Ночью посетила нас чупакабра. Последствия смотрите сами – без комментариев. Просто кошмар», — сказал мужчина.

На записи видно, как многочисленные тушки кроликов лежат около открытых клеток: одни задушенные, другие разорванные на части.

Одни подписчики предположили, что это хищный хорек напал на животных, другие выдвинули версии, что это лиса либо собака.

Как сообщало агентство «Башинформ», в августе и начале сентября в Благовещенске неизвестный зверь напал на кроликов и домашнюю птицу. В конце июня в Белебеевском районе от неизвестного хищника погибли десятки кур и уток.