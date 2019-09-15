Фото: Ксения Калинина 23 сентября – День осеннего равноденствия Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

День осеннего равноденствия, который считается астрономической границей лета и осени, в 2019 году выпадает на 23 сентября. По уфимскому времени оно наступит в 12.49 часов, сообщили в столичном планетарии.

В этот день на всей поверхности Земли продолжительность дня и ночи станет одинаковой и равной 12-ти часам.

Принято считать, что в день осеннего равноденствия происходит смена времен года.

«Солнце переходит из северного полушария небесной сферы в южное. В северном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в южном — астрономическая весна. Ночь в северном полушарии становится длиннее дня, а в южном полушарии короче. В начале сентября долгота дня в Уфе составляет 13 часов 44 минуты, а в конце – 11 часов 37 минут. То есть за месяц день уменьшается на два часа и будет продолжать убывать до 22 декабря – дня зимнего солнцестояния», — пояснили в Уфимском планетарии.

Два раза в год бывает так, что день и ночь равны. Кроме осеннего, есть еще и весеннее равноденствие. Оно выпадает ежегодно на март.