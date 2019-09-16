Фото: ufaplanetarium.ru Уфимский планетарий бесплатно приглашает всех желающих на «Театральную ночь-2019» Фото: ufaplanetarium.ru

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский планетарий 20 сентября в 19.00 часов приглашает жителей и гостей столицы на «Театральную ночь-2019». Вход свободный и будет осуществляться по бесплатным пригласительным, которые можно будет получить в кассе планетария с утра 20 сентября, но не более трёх билетов в одни руки.

«Вниманию зрителей будет предложен аудиовизуальный концерт, в котором на одной площадке встретятся театр, музыка и кино. Это будет впечатляющий синтез искусств!», — сообщили в пресс-службе планетария.

В программе мероприятия: демонстрация полнокупольного фильма, выступление уфимского струнного квартета «Promenade» и театр-студии «Alter ego».

Возрастное ограничение: 12+.

За дополнительной информацией следует обратиться по телефонам: 8 (347) 235-70-23, 8 (347) 244-72-06, 8-987-10-24-888.