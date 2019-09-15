Фото: blagpanorama.rbsmi.ru В Башкирии супруги нашли огромный гриб Фото: blagpanorama.rbsmi.ru

УФА, 15 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане супруги Мусины из Кармаскалинского района нашли огромный дождевик. Гриб-мутант вырос недалеко от деревни Варшавка. Как сообщает издание «Панорама», муж с женой пошли в лес за шампиньонами и рядовками, а наткнулись на восьмикилограммовый гриб. Дождевик относится к съедобным грибам. Ришат и Гульнара загрузили мутанта в машину, привезли домой и пожарили.

Как информировало агентство «Башинформ», в начале сентября учалинец Айдар Батыршин нашел в деревне Уразово огромные грибы. Он взвесил один гриб-гигант, и оказалось, что тот весит 10,4 кг.

Напомним, что гриб можно употреблять в пищу, только пока он не стал зеленым внутри. При сборе грибов следует быть внимательными: несъедобные очень хорошо маскируются под съедобные.