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МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о сильном ветре

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о сильном ветре Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о сильном ветре. По прогнозам синоптиков, с 20.00 часов 15 сентября до 20.00 часов 16 сентября по региону ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, при прояснении до +3, днем 12-17.

На отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.

В пресс-службе ведомства при усилении ветра рекомендуют ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Теги: МЧС РБ, предупреждение
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