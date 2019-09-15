Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе В ГИБДД Уфы сообщили о результатах массовых проверок водителей Фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе

УФА, 15 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 14 сентября прошли массовые проверки водителей. Итогом профилактического рейда столичной Госавтоинспекции стало пресечение более 40 нарушений ПДД.

По данным пресс-службы ведомства, восемь водителей управляли автомобилем с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований госстандарта регистрационными знаками. Шесть автолюбителей не были пристегнуты ремнем безопасности. У десяти водителей отсутствовал полис страхования транспортного средства. Один автовладелец нарушил правила перевозки несовершеннолетнего в автомобиле, еще 13 человек были привлечены за тонировку.

Профилактические мероприятия будут продолжены, добавили ГИБДД Уфы.