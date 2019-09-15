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В Башкирии взаимоотношения водителей автобусов и пассажиров будет регулировать стандарт

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии взаимоотношения водителей автобусов и пассажиров будет регулировать стандарт Фото: Валерий Шахов

УФА, 15 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане до конца 2019 года будет принят брендбук – стандарт взаимоотношений между водителями и пассажирами. Об этом корреспонденту «Башинформ» сообщил председатель Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

«До конца этого года планируется разработать единый свод правил, так называемый стандарт, который будет регулировать и включать в себя все основные требования как по отношению к самим перевозчикам, так и по оформлению подвижного состава. Стандарт будет включать свод основных правил взаимодействия водителей с пассажирами, вплоть до того, какие фразы должен использовать водитель при общении с пассажирами», — пояснил руководитель ведомства.

По его словам, аналог документа был уже принят в Москве. Так называемый брендбук будет состоять из порядка 500 страниц. В нем также пропишут все технические требования к пассажирскому транспорту и всё, что касается маломобильных категорий граждан.

«В соответствии с этим стандартом, мы в последующем будем выстраивать работу в рамках повышения качества обслуживания пассажиров. Этот документ будет касаться абсолютно всех перевозчиков, — сказал Тимур Мухаметьянов. – Что касается контроля, надзорные функции у правительства РБ достаточные. При этом здесь необходимо соблюдать баланс, но санкции, в случае несоблюдения стандарта, будут самые жесткие, вплоть до увольнения. С точки зрения предоставления качественных услуг, мы, безусловно, будем уделять этому вопросу наиболее пристальное внимание».

Теги: транспорт, Госкомтранс РБ
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