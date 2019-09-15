Фото: пресс-служба аэропорта Уфы В аэропорту «Уфа» 2,5-миллионного пассажира встретили водяной аркой и подарками Фото: пресс-служба аэропорта Уфы

УФА, 15 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В аэропорту «Уфа» состоялась торжественная встреча 2,5-миллионного пассажира. Им стал Линар Ишниязов. Вместе с супругой и тремя сыновьями он прилетел из Геленджика, сообщили в пресс-службе столичного авиаузла.

«Было неожиданно, когда экипаж сообщил, что мы стали юбилейными пассажирами, — сказал Линар. – Это было очень приятно. Особенно удивила встреча в аэропорту: водяная арка, подарки».

Семье Ишниязовых уфимский аэропорт подарил сертификат на годовое обслуживание в бизнес-залах воздушной гавани, а авиакомпания — сертификат на получение авиабилетов на два лица в любом направлении.

«В этом году мы встречаем юбилейного пассажира почти на месяц раньше, чем в 2018 году. Этот факт свидетельствует о положительной динамике перевозок, об эффективности развития предприятия», — прокомментировал генеральный директор авиаузла Александр Андреев.

По итогам прошлого года аэропорт достиг рекордного показателя пассажиропотока – 3,2 млн человек. В этом году планируется удержать этот показатель.

Аэропорт «Уфа» стал первым среди аэропортов ПФО, обслужившим 2,5 млн пассажиров с начала 2019 года. По итогам января-августа пассажиропоток воздушной гавани, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, увеличился на восемь процентов.