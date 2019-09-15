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Какой будет погода в Башкирии в октябре: предварительный прогноз

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Какой будет погода в Башкирии в октябре: предварительный прогноз Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии прошедшая неделя порадовала по-летнему теплыми днями. Как сообщалось ранее, в начале следующей недели «бабье лето» завершит свое действие, столбики термометров постепенно устремятся вниз.

По данным Башгидрометцентра, в республике в ближайшие три дня ожидаются небольшие дожди. В воскресенье, 15 сентября, местами пройдет небольшой дождь, днем гроза. Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью составит +7,+12 градусов, местами +2,+7, днем +17,+22.

В понедельник и вторник, 16 и 17 сентября, прогнозируются небольшие дожди, местами до умеренных, локально грозы. Ветер юго-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут +6,+11 градусов, днем +13,+18.

По предварительным прогнозам World-Weather, второй месяц осени – октябрь – выдастся облачным и дождливым. Днем температура воздуха, в среднем, составит 9-10 градусов тепла, ночью – 4-5 градусов. Заметно похолодает в 20-х числах октября: в светлое время суток столбики термометров опустятся до +4 градусов, в ночное время – до -2 градусов. Ожидается, что первый снежный покров накроет республику также в конце месяца – 29 октября.

Теги: прогноз погоды
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