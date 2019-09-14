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В Чекмагушевском районе Башкирии передвижная стоматполиклиника полечила 177 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

В Чекмагушевском районе Башкирии передвижная стоматполиклиника полечила 177 человек Фото: Минздрав РБ

УФА, 14 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Чекмагушевском районе передвижная стоматполиклиника за пять дней полечила 177 человек. В «поезде здоровья» работали стоматолог-хирург, стоматолог-терапевт и детский стоматолог. Люди получили медицинскую помощь бесплатно, по медицинскому полису.

Программа Минздрава Башкирии «Здоровая республика – здоровый регион» работает с лета и продолжится до конца октября, сообщили в ведомстве.

Теги: поезда здоровья, стоматологи
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