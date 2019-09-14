Башкирский журнал «Аманат» назван лучшим детским изданием на национальном языке

УФА, 14 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Журнал «Аманат» назван лучшим детским изданием на национальном языке на Всероссийском фестивале детской прессы «Волшебное слово». В нем участвовали российские и белорусские издания. В этом году число заявок на конкурс детских СМИ увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлогодним конкурсом и составило более 130 журналов и газет, сообщили в редакции журнала.

Традиционно в рамках Фестиваля проходила выставка детских СМИ, а также круглые столы и мастер-классы для издателей.

Фестиваль детской прессы ежегодно проводится Союзом предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.