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ГИБДД идет в роддома: Башкирия присоединяется к федеральному проекту

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

ГИБДД идет в роддома: Башкирия присоединяется к федеральному проекту Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия 19 сентября в числе 30 регионов начнет работу в рамках федерального проекта «Детство без опасности», сообщили в республиканской автоинспекции. Эта программа предполагает обучение родителей мерам безопасности при перевозке детей. На базе перинатальных центров несколько раз в неделю будут проходить обучающие тренинги. Будущих родителей научат, как использовать детские удерживающие устройства, как соблюдать «детский режим» на дороге (соблюдение установленной скорости, аккуратное вождение), а также правила перехода проезжей части дороги с коляской.

По данным Госавтоинспекции за 2018 год, среди 167 тысяч аварий, произошедших в России, в 19,9 тыс. случаев участниками ДТП были дети. 21,7 тыс. детей пострадали и 628 — погибли. При этом в большинстве случаев аварии с участием детей происходят по вине взрослых. Автокресла использовали более 63% водителей, путешествующих с детьми до 7 лет.

Теги: дети, безопасность, ГИБДД
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