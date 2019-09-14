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В школах Башкирии нет фактов массового списания учебников на башкирском языке: Минобр

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В школах Башкирии нет фактов массового списания учебников на башкирском языке: Минобр Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На этой неделе в социальных сетях появилась информация о фактах якобы массового списания учебно-методической литературы и учебников на башкирском языке. Автор одного из постов утверждал, что это связано с переходом всех школ республики исключительно на русский язык обучения. Агентство «Башинформ» обратилось за разъяснениями в Министерство образования республики. В образовательном ведомстве рассказали, что в соответствии с приказом № 235 от 31 марта 2014 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» школы вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники, т.е. учебники, включенные в федеральный перечень учебников в 2014 году, подлежат списанию в 2019 году. В декабре прошлого Минпросвещения России издало еще один ведомственный приказ, в котором прописано, что учебники, включенные в федеральный перечень учебников в 2018 году, подлежат списанию в 2021 году.

В Минобре Башкортостана напомнили, что в школах республики, в этом учебном году, как и в предыдущие, башкирский язык используется как язык образования в числе 6 языков образования — русского, башкирского, татарского, чувашского, удмуртского, марийского. При этом родители школьников сами выбирают язык образования своих детей. В этом году башкирский язык как язык обучения выбрали 37 768 чел. (7,95% от общего числа обучающихся).

Мониторинг, проведенный министерством, показал, что обучение на родных языках ведется в начальных классах по математике, окружающему миру, технологии, ИЗО, музыке. На уровне основного общего образования школьники на родном языке изучают уроки жизни, истории и культуры Башкортостана, географию, историю, музыку, ИЗО, технологию. При этом используются как учебники, включенные как в федеральный перечень, так и учебные пособия, выпущенные издательством «Китап».

«В настоящее время Министерством образования прорабатывается вопрос издания учебников из федерального перечня как учебных пособий в переводе на родной (башкирский) язык с приобретением неисключительной сублицензии на право использования для перевода учебников у федеральных издательств», — отметили в ведомстве.
В школах башкирский язык изучается и как родной, обучение также ведется по заявлениям родителей. По предварительным данным Министерства образования, охват изучением башкирского языка в общеобразовательных организациях составляет 15,6% (74 134 чел.). Напомним, что школьники также изучают башкирский язык как государственный язык Башкортостана. Его в этом учебном году выбрали 65,11% (309 369 обучающихся).

Правительство республики ежегодно выделяет 5 миллионов рублей на обучение на родном языке и изучение родных языков в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие государственных языков и языков народов Башкортостана». Для общеобразовательных организаций с изучением родного татарского языка закуплена учебная литература в количестве 9 229 экземпляров на сумму 3 457 531 рублей.

В школах, где изучаются родной чувашский и удмуртский языки, также закуплена учебная литература в количестве более 6,5 тысячи экземпляров на сумму почти 1,5 млн рублей. Можно констатировать, что факты, изложенные в социальных сетях, не подтверждаются и являются попыткой со стороны некоторых людей раздуть конфликт на пустом месте.

Теги: образование, родные языки, башкирский язык
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