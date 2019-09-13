Башкирия получила в Монреале эстафету Апимондии-2021











УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

12 сентября в Монреале делегации Башкортостана была передана эстафета проведения 47 Конгресса Апимондии и международной выставки APIEXPO в Уфе в 2021 году. С 8 по 12 сентября здесь проходил 46 конгресс Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия».

Делегацию республики возглавил исполняющий обязанности вице- премьера – руководителя Аппарата Правительства РБ, исполнительный секретарь 47 конгресса Апимондии Илшат Тажитдинов. Состоялись встречи с руководством Апимондии – вице-президентом Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций Питером Козмусом, а также с представителями Ассоциации пчеловодов Чили, КНР, Эфиопии и ряда других стран.Илшат Тажитдинов напомнил, что идея о возможности проведения конгресса Апимондии в Башкортостане впервые была озвучена башкирскими пчеловодами на инвестиционном форуме «Зауралье-2012» в Сибае. Подготовку к 47 конгрессу Апимондии в Уфе активно началась вести с 2017 года, когда в Стамбуле было выиграно право на его проведение.

﻿«Башкортостан по развитию пчеловодства занимает одно из ведущих мест среди российских регионов. Нас не зря называют «медовым сердцем России», — отметил в своем выступлении Илшат Тажитдинов. — У нас громадные неиспользованные возможности по медоносным ресурсам. Мы любим мед, умеем его производить и хотим, чтобы башкирский мед любили и знали не только в России, но во всем мире. В том числе и поэтому 47 конгресс Апимондии пройдет в Уфе. Конгресс Апимондии – в первую очередь, это эффективная площадка для содержательного обмена опытом, ознакомления с научными достижениями в сфере пчеловодства, новыми технологиями производства и переработки меда, содержания и лечения пчел. Это мощный инструмент для продвижения башкирского меда и, в целом, нашей республики не только как пчеловодческого, но и туристического, инвестиционно привлекательного региона. Кроме этого, конгресс, конечно, придаст мощный импульс развитию не только пчеловодства, но и многих смежных отраслей – сельского хозяйства, гостевой и пищевой индустрии, торговли и предпринимательства».

По слова и.о. вице-премьера, нет никаких сомнений, что конгресс в Уфе пройдет на высоком и достойном уровне нет.

﻿«Основное направление – подготовка объектов инфраструктуры и технических туров для участников конгресса. В разной степени проработки находятся вопросы реализации проектов Дом меда, региональной лаборатории по исследованию качества меда, музея-пасеки под открытым небом «Башкирская медовая деревня», научно-производственного и туристического комплекса «Алтын-солок», племенных и промышленных пасек, музея бортевого пчеловодства. Технические туры от одного до трех дней пока планируются в Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии, на учебную пасеку аграрного университета в деревне Ягодная поляна, проектируемую медовую деревню в Иглинском районе, племенную пасеку в Архангельском, Чишминском и Ишимбайском районах, природный заповедник «Шульган-таш» и национальный парк «Башкирия». Официально начал работать сайт 47 конгресса Апимондии – https://apimondia2021.com».

Интересно, что 23 Конгресс Апимондии прошел в Москве в 1971 году, и теперь, ровно 50 лет спустя в 2021 году Россия вновь примет на своей территории это значимое для пчеловодов всего мира событие.В фокусе уфимского конгресса будет пчела – как фактор экономического и экологического благополучия человечества, отметил Илшат Тажитдинов. Планируется обсудить вопросы диагностики и лечения пчел, производства высокоэффективных лекарств для них. Внимание предполагается уделить также повышению эффективности отрасли пчеловодства, разработке международных стандартов и систем качества пчелопродуктов, противодействию их фальсификации.

﻿«На одну неделю в сентябре 2021 года Уфа станет мировой пчеловодческой столицей. Ее посетят тысячи людей из десятков стран – пчеловоды, ученые, туристы. Но подготовленная инфраструктура, принятые в секциях конгресса решения, установленные контакты между пчеловодами будут еще долгие годы работать на благо и развитие России и республики, — добавил вице-премьер.