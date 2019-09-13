Фото: ИА «Башинформ» В Уфе 14 сентября ограничат движение транспорта по Лесопарковому проезду Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

14 сентября в Уфе с 8 до 16 часов будет перекрыта проезжая часть Лесопаркового проезда от проспекта Октября до улицы Зорге. Ограничение движения устанавливается для обеспечения безопасности дорожного движения и участников спортивного мероприятия «1000 шагов».

Администрация столицы обращается к горожанам с пониманием отнестись к вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.