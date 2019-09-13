В Уфе возле железнодорожных путей разлился мазут

Фото: администрация г.Уфа

Фото: администрация г.Уфа

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на место розлива мазута возле железнодорожных путей в Демском районе выехали экологи и представители администрации района и города.

Сообщение о происшествии поступило в информационно-диспетчерский центр сегодня днем, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время на месте работают экологи. Принимаются меры по ликвидации случившегося и устанавливаются виновные лица. Происхождение разлива выясняется. Угрозы попадания в водоемы и угрозы для жизни и здоровья уфимцев нет.

Информация по данному факту доведена до Управления Росприроднадзора по Республике Башкортостан. Ситуация находится на контроле надзорных служб.