Фото: Мирон Доровских В Башкирии создадут пять новых приемных семей для пожилых и инвалидов Фото: Мирон Доровских

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Еще пять новых приемных семей для пожилых и инвалидов создадут в ближайшее время в Башкирии, сообщили в республиканском Минтруде.

«Начиная с 2016 года, в регионе заключен 171 договор на создание приемных семей, из них расторгнуто 28 договоров. Из них 18 — в связи со смертью пожилых людей, — подчеркнула пресс-секретарь министерства Роза Кузьменко. — На сегодняшний день в Башкирии насчитывается 136 семей, в которых живут 143 пенсионера и инвалида. При этом в семи приемных семьях проживают по два подопечных».

Приемные семьи проживают на данный момент в 49 городах и районах республики.

72 человека или 50,3% от общего числа тех, кто живет сейчас в приемных семьях — люди старше 80 лет.

Создание приемных семей для пожилых людей и инвалидов стало возможным, благодаря реализации нацпроекта «Демография», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

Приемная семья — особая форма жизнеустройства пожилых и инвалидов, подразумевающая совместное проживание с ухаживающими за ними людьми. В такую семью может быть определен дееспособный пожилой человек старше 65 лет, а также инвалид, нуждающийся в постоянном постороннем уходе.

Срок пребывания в приемной семье может колебаться от одного месяца до нескольких лет, в зависимости от желания обеих сторон.

Сумма ежемесячного денежного вознаграждения для того, кто ухаживает за пожилым человеком или инвалидом, составляет 6,2 тысячи рублей.

При осуществлении ухода за инвалидом 1 группы и пожилым человеком старше 80 лет — размер ежемесячного денежного вознаграждения увеличивается на треть и достигает 8060 рублей. Денежное вознаграждение не облагается подоходным налогом.

Как отметили в Минтруде Башкирии, с членами принимающей семьи, пожилыми людьми работают психологи. Сопровождение созданной приемной семьи ведется на всем протяжении ее существования, поскольку адаптация пожилого человека в новых условиях проходит непросто. У каждого свои особенности характера, привычки и взгляды.

«Чаще всего, те, кто захотел создать приемную семью, уже знакомы с пожилым человеком и между ними сложились доброжелательные отношения, — добавила Роза Кузьменко. — Практика создания приемных семей показала социальную значимость этого проекта. Такая семья позволяет создать семейное окружение для одинокого человека, качественно изменить его быт, в целом улучшить качество жизни. Не менее важно и то, что снимается проблема жизнеустройства пожилых людей. Им обеспечивается постоянный уход в стационарозамещающей форме. Кроме того, выполняя посильную работу по дому, помогая остальным членам приемной семьи вести домашнее хозяйство, пожилой человек обретает чувство уверенности в своей полезности. Это помогает ему возродить интерес к жизни, продлить активную жизнь».

В свою очередь, принимающая сторона также заинтересована в подобном статусе. Она получает возможность реализации своего нравственного потенциала, а также дополнительный доход, что немаловажно, к примеру, для жителей сельской местности.