Фото: Ксения Калинина Стало известно, какие направления выбрали жители Башкирии для летнего отдыха с детьми Фото: Ксения Калинина

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Аэропорт «Уфа» за время летних каникул, с 1 июня по 31 августа, обслужил на внутренних и международных рейсах 40 тысяч юных пассажиров до 12 лет. Это на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В их числе 4,5 тысячи малышей не старше двух лет, сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла.

Лидером среди международных направлений для отпуска с детьми стала Анталья. За три летних месяца из Уфы на турецкий курорт авиакомпании перевезли 16,4 тысячи детей. В тройку популярных зарубежных маршрутов, куда родители брали с собой детей, вошли Даламан и Баку. На внутренних линиях дети чаще всего путешествовали с родителями в Москву, Симферополь и Сочи.