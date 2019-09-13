ГИБДД Уфы предупреждает водителей о массовых проверках
ГИБДД Уфы предупреждает водителей о массовых проверках Фото: Ксения Калинина
УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе 14 сентября пройдут массовые проверки водителей. Об это предупреждает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. В рамках рейда сотрудники ведомства проверяют документы и состояние автолюбителей, соблюдение правил перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних.
Мероприятия проводятся для своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД.