Фото: ИА «Башинформ» В Уфе демонтируют незаконные парковки, установленные жильцами во дворах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

В Уфе работники Управления жилищного хозяйства вышли в рейды по незаконным парковкам, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Незаконные парковки — это парковочные места, которые жильцы многоэтажек ограждают на придомовой территории. Из-за острой нехватки парковок жители многоэтажных домов создают и охраняют индивидуальные места.

Работники УЖХ вынуждены выходить в рейды и срезать проволоки и парковочные барьеры. Для демонтажа стоянок привлечена даже спецтехника: парковочные блокираторы, вколоченные в асфальт, пришлось вытаскивать из земли. За самовольное занятие земельного участка и повреждение дороги нарушителям грозит штраф до 10 тысяч рублей.

К концу этого года по программе «Башкирский дворик» только в Уфе будет создано почти 5 тысяч новых парковочных мест.