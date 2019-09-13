Фото: Олег Яровиков В Башкирии планируют увеличить число бюджетных мест в колледжах Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По прогнозным данным, к 2025 году Башкирия может столкнуться с жестким дефицитом бюджетных мест в колледжах, сообщили в республиканском Минобре.

«С учетом демографической ситуации необходимо увеличение контрольных цифр приема на 3 тысячи бюджетных мест, в том числе 400 — по медицинскому профилю. Это потребует дополнительного финансирования в размере 191 млн рублей», — заявил и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин.

По его словам, в настоящее время контрольные цифры приема в колледжи за счет бюджетных ассигнований республики значительно ниже количества выпускников 9 классов школ, что «не позволяет в полном объеме обеспечить общедоступность и бесплатность среднего профессионального образования».

На текущий учебный год утверждены контрольные цифры приема для колледжей в количестве 22 300 мест. Из них на базе 9-х классов — 18 611 человек, на базе 11-х классов — 3 689 человек.

По сравнению с прошлым учебным годом, произошло уменьшение контрольных цифр приема более чем на 3 000 мест. Так, на 2018/2019 учебный год контрольные цифры составляли в регионе 25 334 места.

«При этом наблюдается ежегодное увеличение количества выпускников 9 классов школ и числа желающих поступить после окончания 9 классов в колледжи, — добавил Айбулат Хажин. — Если в этом учебном году количество выпускников 9 классов достигло 42 371 человек, то к 2024 году их будет уже 53 534. По сравнению с 2019 годом, их число увеличится на 26%».

Руководитель республики Радий Хабиров уже поручил дополнительно проанализировать контрольные цифры приема для колледжей в разрезе специальностей и вновь обсудить этот вопрос через месяц.

Как сообщало агентство «Башинформ», республиканское министерство образования предложило учредить гранты Главы Башкортостана для колледжей.

Ведомство предлагает ввести 10 грантов по 5 млн рублей каждый. Эти средства планируется направлять на модернизацию инфраструктуры колледжей, выполняющих социальную функцию.