Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.19 ↓

EUR 71.82 ↑

13 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Психолог объяснил, почему люди боятся пятницы, 13-го, а жители Уфы не верят в эту дату

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня пятница, 13-е. Никуда не ходи, не принимай важных решений и вообще будь постоянно начеку. Эта дата уже третий век держит в напряжении население планеты, которое аккуратно называет его «День неприятностей», а психологи и психотерапевты называют его параскаведекатриафобией.

По мнению психолога Елены Садыковой, суеверия распространяются благодаря таким механизмам психики как внушение и заражение.

«Эти механизмы характерны для массового сознания, для так называемой психологии толпы: «все считают, что пятница тринадцатое притягивает несчастья, значит, не нужно осмыслять это критически, приму на веру». Конкретно суеверие про пятницу пришло к нам из Европы и удачно прижилось, — отмечает психолог. — Суеверия возникли в древности как попытка справиться со страхами, возникающими из-за недостатка знаний о мире: если выделить для неудач отдельный день, остальные дни уже не так пугают своей непредсказуемостью. Сегодня новые суеверия уже практически образуются, но старые мы изживать не спешим, они продолжают компенсировать нашу тревогу перед будущим».

Впрочем, некоторые не поддаются общей панике и знакам, делая пятницу, 13-е, одним из самых запоминающихся дней в своей жизни. К примеру, знаменитая телеведущая Ксения Собчак 13 сентября 2019 года выходит замуж за режиссера и поэта Константина Богомолова.

Верят ли уфимцы в подобные знаки, узнали корреспонденты ИА «Башинформ».

Теги: психология
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«Бабье лето» в Башкирии закончится к началу следующей недели
Наслаждаться последними теплыми днями синоптики предлагают на этой неделе. В начале следующей «бабье лето» завершит свое действие, столбики термометров п
В Уфе 15 взрослых и детей отравились шаурмой
В столице Башкирии зарегистрировано массовое отравление. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. В Частности, 15 человек отравились шаурмой. Среди пострадавши
В ГИБДД Уфы произошли кадровые изменения
В уфимской Госавтоинспекции произошли кадровые изменения. По данным пресс-службы ведомства, приказом министра внутренних дел по Башкирии на должность на
Зачем детей убиваете? Отец отравившихся мальчиков призвал к ответу работников бистро Уфы
В Уфе отец двух мальчиков пяти и 10 лет, отравившихся шаурмой, пришел ночью в точку общепита, чтобы попытаться призвать к ответственности владельцев бис
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть