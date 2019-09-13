Психолог объяснил, почему люди боятся пятницы, 13-го, а жители Уфы не верят в эту дату

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня пятница, 13-е. Никуда не ходи, не принимай важных решений и вообще будь постоянно начеку. Эта дата уже третий век держит в напряжении население планеты, которое аккуратно называет его «День неприятностей», а психологи и психотерапевты называют его параскаведекатриафобией.

По мнению психолога Елены Садыковой, суеверия распространяются благодаря таким механизмам психики как внушение и заражение.

«Эти механизмы характерны для массового сознания, для так называемой психологии толпы: «все считают, что пятница тринадцатое притягивает несчастья, значит, не нужно осмыслять это критически, приму на веру». Конкретно суеверие про пятницу пришло к нам из Европы и удачно прижилось, — отмечает психолог. — Суеверия возникли в древности как попытка справиться со страхами, возникающими из-за недостатка знаний о мире: если выделить для неудач отдельный день, остальные дни уже не так пугают своей непредсказуемостью. Сегодня новые суеверия уже практически образуются, но старые мы изживать не спешим, они продолжают компенсировать нашу тревогу перед будущим».

Впрочем, некоторые не поддаются общей панике и знакам, делая пятницу, 13-е, одним из самых запоминающихся дней в своей жизни. К примеру, знаменитая телеведущая Ксения Собчак 13 сентября 2019 года выходит замуж за режиссера и поэта Константина Богомолова.

Верят ли уфимцы в подобные знаки, узнали корреспонденты ИА «Башинформ».