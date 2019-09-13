Фото: пресс-служба форума ШОС и БРИКС Рустам Муратов: «Башкирия в лидерах по региональному индексу Опоры RSBI» Фото: пресс-служба форума ШОС и БРИКС

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Башкирия по итогам второго квартала 2019 года возглавила список регионов-лидеров по индексу Опоры RSBI, сообщил Рустам Муратов, экономический эксперт, вице-президент Всероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Индекс Опоры RSBI — регулярный замер бизнес-настроений в сегменте микро, малых и средних предприятий. Полученные результаты отражают мнение российских предпринимателей в целом, а также в разрезе отраслей, размера бизнеса и отдельных регионов исследования.

«Опубликованы свежие данные по измерению деловой активности малого и среднего бизнеса в регионах РФ. По итогам второго квартала 2019 года Башкортостан занял лидирующую позицию, опережая Тюменскую область и Забайкальский край. Но, несмотря на то, что регион демонстрирует высокие значения индикатора, не стоит идеализировать реальное положение дел. К примеру, башкирские предприниматели продемонстировали самый низкий в стране спрос на кредиты. Всего 8% от общего числа МСП Башкортостана воспользовались заемными средствами», — говорит экономический эксперт, вице-президент Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Рустам Муратов.

К 2025 году все регионы страны по показателю «вклад малого и среднего бизнеса в ВВП должен приблизиться к 40%. Такую задачу перед регионами, в рамках «майских указов», поставил президент РФ Владимир Путин. Этот показатель едва преодолевает порог в 20%, отметил экономический эксперт.

«Есть ряд болевых точек в этой сфере. Деньги на поддержку МСП пока выделяются в недостаточных объемах, но и предприниматели не спешат пользоваться субсидиями от государства. Еще один момент – малый и средний бизнес ощущает на себе давление контролирующих и надзорных органов. Считаю важным их отношения уравнять, закрепив на законодательном уровне ответственность за «проверки по ошибке», которые наносят непоправимый материальный ущерб бизнесу. Совершенно недопустима ситуация с «зарплатой в конвертах» и неофициальным трудоустройством сотрудников в организациях МСП. Предпринимателей необходимо стимулировать к работе «по-белому», а для этого необходимо создавать комфортные условия работы для МСП и хороший бизнес-климат в регионе. Высокие показатели по индексу Опоры RSBI говорят, что в Башкортостане «погода» налаживается. А в конце сентября республика станет международной площадкой для поиска решений существующих проблем МСП», — говорит Рустам Муратов.

Обсуждать проблемы малого и среднего бизнеса, искать точки соприкосновения и варианты экономического сотрудничества на международном уровне в Республике Башкортостан будут уже в пятый раз. «Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС», который пройдет 26 и 27 сентября в Уфе, на финальной стадии подготовки.

«Я глубоко убежден, что сегодня наша основная задача не рисовать показатели и писать отчеты «для галочки». Мы хотим высветить все существующие проблемы в сфере МСП, выставить их напоказ и детально разобраться в каждом из направлений. Такие площадки, как «Уфимский форум», позволяют привлекать для этого международных экспертов и их наработанный опыт. Все сгенерированные на рабочих площадках идеи лягут в основу реального плана действий, который будет разработан по итогам форума и применен на практике не только в Башкирии, но и надеюсь, в регионах России и стран-участниц ШОС БРИКС», — отмечает Рустам Муратов .

Озвучен целый ряд интересных инициатив в помощь малому и среднему предпринимательству. Например, ожидается подписание международной хартии поддержки предпринимательства, согласно которой чиновников в странах ШОС и БРИКС предложат обучать корректной работе с предпринимателями. Также будет создан региональный рейтинг МСП, согласно которому по нетрадиционным показателям будет оцениваться активность малого и среднего бизнеса в регионе.