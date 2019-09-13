Прокуратура заинтересовалась массовым отравлением шаурмой в Уфе

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

После отравления 15 человек в киоске с шаурмой в уфимском микрорайоне Сипайлово, делом заинтересовалась прокуратура Октябрьского района города. Сотрудники надзорного органа дадут оценку работникам кафе в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сейчас все пострадавшие госпитализированы с диагнозом острый гастроэнтерит, им оказывается необходимая медицинская помощь. Деятельность киоска приостановлена, вся продукция изъята и предана на экспертизу, сотрудники общепита направлены на обследование», — отметили в прокуратуре.

Все 15 отравившихся сейчас находятся в инфекционной больницы Уфы. Среди них есть пять взрослых и одна беременная женщина. По данным Минздрава республики, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Известно, что пять человек находятся в реанимации. Медики уточнили, что окончательна этиология будет известна в течение семи дней. Последствия отравления в виде рвоты и диареи могут продолжаться неделю.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что делом также заинтересовались в Роспотребнадзоре и Следственном комитете. Сотрудник последнего возбудили уголовно дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин после инцидента вновь вернулся к вопросу ликвидации киосков с шаурмой в столице.