Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров сделал выговор трем крупным чиновникам из-за питания детей-инвалидов в школе Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель республики Радий Хабиров распорядился наказать всех виновных в создании серьезной ситуации, связанной с непредоставлением бесплатного питания детям-инвалидам в уфимских школах.

Поводом для такого решения послужил ряд обращений от уфимцев, дети которых перестали получать бесплатное питание в школах.

«Серьезная проблема, которая у нас сложилась, связана с питанием детей-инвалидов. В частности, в Уфе раньше детей кормили бесплатно на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Очень много обращений поступили именно по этому поводу», — рассказала на заседании «Часа образования» начальник управления администрации главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. — По новому постановлению регионального Минобра бесплатное питание в школах предоставляется только после заключения врачебной комиссии. Оно не выдается незрячим детям, больным сахарным диабетом. В результате эти дети остались без питания. Мало того, записаться в очередь на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) в некоторых районах Уфы сейчас можно только на ноябрь».

Как сообщила, в свою очередь, замглавы администрации Уфы по социальным вопросам Алина Сулейманова, в начале августа порядок организации питания в столичных школах привели в соответствие с изменениями, внесенными в июне этого года в постановление республиканского правительства №565 от 30 ноября 2017 года.

«Изменения коснулись питания детей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь для получения бесплатного двухразового питания нужно иметь заключение, выданное ПМПК. Дети-инвалиды, которые не являются детьми с ограниченными возможностями здоровья, а именно, больные сахарным диабетом, дети-инвалиды по зрению, по слуху, они не могут подтвердить свой статус обучающихся заключением психолого-медико-педагогической комиссии, — объяснила она. — Поэтому вчера главой администрации Уфы Ульфатом Мустафиным для оказания социальной поддержки было принято решение расширить список категории школьников, которым предоставляется льготное питание. В перечень мы добавили детей-инвалидов, не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья».

По словам Алины Сулеймановой, бесплатное питание детей-инвалидов в школах, а их в Уфе насчитывается более 600, возобновилось с 12 сентября.

И.о. министра образования Башкортостана Айбулат Хажин пояснил, что за счет республиканского бюджета бесплатное питание в школах предусмотрено только для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для детей-инвалидов такой льготы не предусмотрено законодательством.

«Каждый муниципалитет может принять свои нормативные акты о возможности питания детей-инвалидов за счет муниципальных денег. К примеру, в Чишминском, Нуримановском, Мечетлинском районах, Кумертау питание таких детей оплачивают стопроцентно, в Нефтекамске — на 50%. В Туймазах сегодня принимают решение по 100 %-ной оплате питания детей-инвалидов, — рассказал глава республиканского Минобразования. — Если говорить об очередях на психолого-медико-педагогическую комиссию, то в течение двух недель они исчезнут. Для этого мы создали дополнительные мобильные бригады, которые помогут разрешить проблему».

«Вас обоих послушаешь, сразу вспомнишь Аркадия Райкина. Как говорится: «К пуговицам есть претензия? К пуговицам претензий нет». А на деле получилось так, что дети неделю не кушали в школах, и случилась вот такая естественная вспышка родительского недовольства, — заметил на это Радий Хабиров. — Зачем вообще нужна эта справка? Я хочу получить простой, ясный ответ. Была нормальная практика, ребенка кормили бесплатно. Вы представляете себе, что такое мама больного ребенка? Они и так вынуждены куда-то постоянно ходить, сейчас еще надо идти за этой справкой. Почему такое происходит, не понимаю».

Для исправления сложившейся ситуации Министерство образования региона предложило «обойтись без этих справок» с помощью Минздрава, который «ведет этого ребенка с самого рождения». Однажды получили справку, когда в первый класс пришли, «не понадобится больше получать ее каждый год».

«Был протест прокуратуры, который восприняли буквально. Были выявлены нарушения, что ряд учреждений детей кормили без этой справки. Исполнение протеста прокуратуры и привело к очередям, — пояснил и.о. министра образования Айбулат Хажин. — Всё будет решено уже совершенно по-новому по всей республике».

Выслушав объяснения представителей Министерства образования республики и администрации Уфы, Радий Хабиров потребовал прекратить «эту историю с психолого-медико-педагогической комиссией».

«Вы что творите? У вас души-то есть немножко, что-то человеческое? Протест прокурора, если вы не знаете, можно оспорить в суде. Я запрещаю требовать дополнительную справку. Я удивляюсь Уфе, с какой радости перестали кормить детей-инвалидов. Вы бы лучше в других местах занимались таким соблюдением законодательства. Вы понимаете, что натворили, все здесь сидящие, включая и.о. вице-премьера Ленару Иванову? Я много раз говорил: всё, что касается детей-инвалидов, для меня имеет особое значение. Я объявляю всем вам выговор. Еще один такой факт и будете искать работу в другом месте, учителем в школу пойдете, — сказал Радий Хабиров, обращаясь к главе республиканского Минобразования Айбулату Хажину. — И вам выговор, Ленара Хакимовна. Мэру я посоветую, что сделать с вами, Алина Наильевна. Разберитесь, кто еще участвовал в этом безобразии. Всех наказать, кто имел к этому прямое отношение. Как мне с вами работать? Не могли решить пустяковый вопрос. Чтобы этого больше не было».