В Уфе в рамках конкурса Lexus Design Award 2020 состоится лекция Рубена Аракеляна

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в рамках образовательной программы международного конкурса Lexus Design Award 2020 состоится лекция Рубена Аракеляна.

Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 — инициированный Lexus в 2016 году. Творческий конкурс Lexus Design Award Russia Top Choice обращен к талантливым российским дизайнерам и деятелям креативных индустрий. Участие в конкурсе Lexus Design Award Russia Top Choice дает возможность победителю попасть в финал международного конкурса Lexus Design Award и создать полноразмерный прототип своего проекта под руководством всемирно известных дизайнеров, выступающих в качестве кураторов, а затем представить его на Неделе дизайна в Милане – одном из крупнейших событий в профессиональном сообществе.

В рамках конкурса 26 сентября в 19.00 в Уфе, на территории ВДНХ Экспо Уфа, пройдет лекция эксперта Lexus Design Award Russia Top Choice Рубена Аракеляна «Будущее архитектуры — реконструкция модернистского наследия». Лекция проводится совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом.

Рубен Аракелян — художник и архитектор, руководитель Архитектурного бюро WALL, член Президиума Союза Архитекторов России, член Экспертного совета Общественной палаты г. Москва, преподаватель МАРШ и МАРХИ.